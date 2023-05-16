Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in BM Üyeliğinin Askıya Alınmasını İstedi
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (soldan ikinci) New York'taki BM Genel Merkezi'nde Nakba Günü'nün 75. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen üst düzey toplantıda konuşuyor, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Mark Garten, Birleşmiş Milletler/Xinhua aracılığıyla)
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (soldan ikinci) New York'taki BM Genel Merkezi'nde Nakba Günü'nün 75. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen üst düzey toplantıda konuşuyor, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Mark Garten, Birleşmiş Milletler/Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel