Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in BM Üyeliğinin Askıya Alınmasını İstedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in ilgili BM kararlarını uygulama taahhüdünü yerine getirmediği takdirde BM üyeliğinin askıya alınmasını istedi.

Filistinliler için Büyük Felaket diye de bilinen Nakba Günü'nün 75. yıl dönümü çerçevesinde Pazartesi günü düzenlenen üst düzey toplantıda konuşan Abbas, Filistinlilerle ilgili olarak BM Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi ve İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen toplam karar sayısının "1.000 civarında" olduğunu hatırlattı. Devlet başkanı, "Bugüne kadar tek bir karar bile uygulanmadı" dedi.

Abbas, "Buradan hareketle, uluslararası hukuk ve uluslararası kararlar ışığında, İsrail'in ya bu kararlara saygı göstermesini ya da BM üyelik yükümlülüklerini ve ön şartlarını asla yerine getirmediği için üyeliğinin askıya alınmasını bugün resmi olarak talep ediyoruz" dedi.

Devlet başkanı ayrıca, 1948'deki Nakba olayları ve günümüze kadar Filistinlilerin çektiği ıstıraptan İngiltere ve ABD'yi sorumlu tuttu.

Abbas, "Filistin halkı için felaket günü ilan edilen Nakba olaylarında İngiltere ve ABD özellikle siyasi ve etik sorumluluk taşıyor. Zira kendi sömürgeci hedef ve amaçları için, yıllardır ana vatanımız olan topraklarda yeni bir devlet kurulmasına karar verdiklerinde halkımızın mağdur edilmesine ortak oldular. Bu iki ülkeden aldığı destek olmasa, İsrail bu düşmanca ve saldırgan tutumunu sürdüremezdi" dedi.

İsrail devletinin 1948'de kurulmasından sonra yüz binlerce Filistinlinin evlerinden, kasabalarından ve köylerinden sürülmesi nedeniyle 15 Mayıs, Nakba Günü olarak anılıyor.