Filistin Devlet Başkanı: İsrail Hapishanelerindeki Tutuklular Önceliğimiz Olmaya Devam Ediyor

RAMALLAH/GAZZE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular sorununun, tüm tutuklular serbest bırakılana dek öncelikleri olmaya devam edeceğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas söz konusu açıklamayı Pazartesi günü, El Fetih hareketinin 21 yıldır İsrail hapishanesinde bulunan merkez komite üyesi Mervan Barguti'nin ailesiyle görüşürken yaptı.

WAFA'nın haberine göre Abbas, El Fetih liderinin yanı sıra tüm tutuklu ve hükümlüleri İsrail hapishanelerinden kurtarma çabalarının devam ettiğini Barguti'nin aile üyelerine bildirdi.

El Fetih lideri Barguti, harekete liderlik etmek ve İsrail'e karşı saldırılar düzenlemek suçlarından 2002 yılında ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Filistin'deki resmi istatistiklere göre İsrail, 20'den fazla cezaevinde 31'i kadın ve 160'ı çocuk olmak üzere yaklaşık 4.900 Filistinliyi gözaltında tutuyor. 400'den fazla Filistinli mahkum 20 yıldan uzun süreyi hapishanelerde geçirirken, tutukluların 1000'den fazlasını idari tutuklular oluşturuyor.

Bu arada İslami Direniş Hareketi'nden (Hamas) bir yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki taraf arasında mahkum değişimi anlaşmasının yakında tamamlanacağı yönündeki açıklamasını yalanladı.

İsrail basınında Pazar günü yer alan haberlerde, Netanyahu'nun kabine bakanlarına Hamas ile olası bir mahkum değişim anlaşması hakkında dolaylı görüşmeler yapıldığı konusunda bilgi verdiği, ancak konuya ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadığı belirtilmişti.

Hamas 2016 yılında, akıbetlerini belirtmeksizin dört İsrailliyi ellerinde tuttuğunu açıklamıştı. İsrail ise Hamas'ın elinde tuttuğunu iddia ettiği dört kişiden ikisinin aslında öldürülmüş askerler olduğunu, diğer ikisinin ise bir Arap ve bir Etiyopyalı olduğunu bildirmişti.

Mısır, 2011'de İsrail ve Hamas arasında bir esir takası anlaşmasına aracılık etmişti. Anlaşma, İsrail hapishanelerinden 1028 Filistinli tutuklunun salıverilmesi karşılığında, 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'in serbest bırakılmasını içeriyordu.