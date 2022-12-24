Filistin Devlet Başkanı İsrail'e Karşı Barışçıl Direniş Çağrısı Yaptı

RAMALLAH, 24 Aralık (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki uygulamalarının reddedildiğini ve bu uygulamaların barışçıl halk direnişiyle karşılaşacağını söyledi.

RAMALLAH, 24 Aralık (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki uygulamalarının reddedildiğini ve bu uygulamaların barışçıl halk direnişiyle karşılaşacağını söyledi.

Abbas, resmi Filistin Haber Ajansı tarafından yayınlanan bir Noel mesajında, uluslararası toplumu "sessizliğini bozmaya ve sömürgeci yerleşim genişlemesi, devam eden ilhak, ırkçı bir apartheid rejiminin sağlamlaştırılması ve Kudüs şehrinin kimliğini ve karakterini değiştirmeye yönelik girişimler gibi İsrail tarafından işlenen suçları durdurmak için somut önlemler almaya" çağırdı.

Abbas, "Bölgedeki tüm halkların güvenlik, istikrar, refah ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamasının tek yolu, Filistin halkının BM kararlarıyla onaylanan meşru haklarını elde etmesinden geçiyor" dedi.

Abbas, "Filistinliler, İsrail işgalini sona erdirmek ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletlerini kurarak mültecilerin geri dönmesini istiyorlar" dedi.

Filistin'de "Noel ruhu bizi Filistin topraklarında biraraya getiriyor" başlıklı Noel kutlamaları, Filistinliler ile İsrail ordusu arasında Batı Şeria'da tırmanan gerilim sürerken gerçekleşiyor.