Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'nin Filistin'e desteğini takdir etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'nin Filistin'e desteğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarını takdir etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamaya göre Abbas, Filistinlilerin haklarını savunmanın yanı sıra savaşı durdurma, ilhakı engelleme ve yerinden edilmeyi önlemeye ilişkin Türkiye'den gelen açıklamalardan övgüyle söz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkını ve haklarını destekleyen çabalarını takdir eden Abbas, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Batı Şeria'nın ilhakını reddederek ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes için sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını hatırlattı.

Abbas, "Bu (Türkiye'nin) açıklamalar, bölgede ve dünyada savaşı bitirerek barışı sağlamaya çalışan Filistin'in ve tüm dünya ülkelerinin tutumlarıyla örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ayrıca Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'den ülkesiyle ilgili yapılan açıklamalardan da övgüyle söz etti.