Filistin Devlet Başkanı Abbas, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile Suudi Arabistan'da görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan'da bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan'da bir araya geldi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre 32. Arap Birliği Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan'da bulunan Abbas ve Said ikili görüşme gerçekleştirdi.

Abbas'ın Filistin meselesindeki son gelişmeler hakkında bilgi verdiği görüşmede İsrail'in Filistin halkına ve kutsal mabetlere yönelik ihlalleri konuşuldu.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkileri geliştirme ve güçlendirme yolları da ele alındı.

Filistin ve Tunus'un derin ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Said, "Filistin meselesi Arapların birinci davası olmaya devam edecek. Özgür hiçbir vatandaşın gündeminden de düşmeyecek." ifadelerini kullandı.

Said, Filistin halkına dayatılan bu mağduriyetin artık sona ermesi gerektiğini kaydetti.

Bugün Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi düzenlenecek.