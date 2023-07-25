Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Sizlere (Cumhurbaşkanı Erdoğan), Türk devletine ve Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığınız için...
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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Sizlere (Cumhurbaşkanı Erdoğan), Türk devletine ve Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığınız için minnettarlığımızı ifade ediyoruz"
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Sizlere (Cumhurbaşkanı Erdoğan), Türk devletine ve Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığınız için minnettarlığımızı ifade ediyoruz"
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel