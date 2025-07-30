Filistin Devlet Başkanı Abbas, New York Çağrısını Memnuniyetle Karşıladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenen Filistin konulu konferansın ardından yapılan "New York Çağrısı" ve "New York Bildirisi"ni memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas, New York'taki BM merkezinde düzenlenen Filistin meselesine barışçıl çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nın ardından yapılan çağrı ve bildiriye ilişkin açıklama yaptı.

Abbas, konferansa katılan pek çok ülkenin dışişleri bakanlarının yaptığı Filistin Devleti'ni tanıdığını teyit eden New York çağrısı ve henüz tanımamış ülkelerin de Filistin'i tanıma konusundaki isteği karşısında memnuniyet duyduğunu ve takdir ettiğini ifade etti.

"Barış yolunda tarihi bir adım"

İki devletli çözüm ile uluslararası hukuka ve ilgili BM kararlarına dayalı barışa olan bağlılıklarını teyit eden bu kardeş ülkelerin cesur tutumlarından övgüyle söz eden Abbas, şunları ifade etti:

"Bu ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıması ya da tanımaya olumlu yaklaşımla hazır olduğunu açıklaması, adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma yolunda tarihi bir adım teşkil ediyor ayrıca İsrail işgaline son verip başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması yönündeki uluslararası çabaları güçlendiriyor."

Abbas, diğer ülkeleri de bu çağrıya katılmaya; bölgedeki tüm halklar için güvenlik ve istikrarı garanti altına alarak iki devletli çözüme dayalı siyasi sürecin ilerletilmesine katkıda bulunmaya çağırdı.

"Filistin Devleti'nin kurulması yolunda olumlu sonuçlar"

Filistin Devlet Başkanı Abbas yaptığı bir diğer açıklamada ise Filistin meselesine barış yanlısı ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ilişkin New York Bildirisini de memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Konferanstan çıkan sonuçların büyük önem taşıdığını ve bunların ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Abbas, "konferansın yarattığı diplomatik ivme ve siyasi dinamizmle, İsrail işgalinin sonlandırılması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması yolunda somut olumlu sonuçlar doğuracağını" belirtti.

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh de "İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Filistin Devleti'nin tanınması" çağrısında bulunan bildiriyi memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Şeyh, X platformundan yaptığı açıklamada, "Katılımcı ülkelerin, Filistin Devleti'nin tanınmasını, iki devletli çözüme dayalı siyasi sürecin yeniden canlandırılmasını, uluslararası meşruiyetin yeniden sağlanmasını, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulmasını ve yardımların derhal ve engellenmeden iletilmesini talep eden New York Bildirisi'ni memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

"New York Çağrısı" ve "New York Bildirisi"

Avustralya, Kanada, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 15 ülke yaptığı ortak açıklamada, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme olan "sarsılmaz bağlılıklarını" vurgulayarak, Filistin Devleti'ni henüz tanımamış veya tanıma yönünde olumlu görüş bildirmemiş devletleri bu yönde adım atmaya çağırmıştı.

Andorra, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "New York Çağrısı" isimli ortak açıklama yapmıştı.

Ortak açıklamada, "İki devletli çözüm yönünde atılması gereken temel bir adım olarak, Filistin Devleti'ni halihazırda tanımış olan ya da tanımaya yönelik iradesini veya olumlu değerlendirmesini beyan etmiş bulunan ülkeler, bu yönde henüz adım atmamış olan tüm devletleri, söz konusu çağrıya katılmaya davet etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 10 Haziran'da iki devletli çözüm için somut taahhütlerde bulunmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilmişti.

Ayrıca Filistin Meselesine Barışçıl Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda, konferans başkanları ve çalışma grupları başkanlarınca kabul edilen New York Bildirisi de yayımlanmıştı.

Türkiye ile 16 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile Arap Birliği'nin bugün yayımladığı New York Bildirisi'nde ise İsrail'in Gazze'deki sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları, şehirdeki kuşatma ve açlık kınanarak saldırıların, yıkıcı bir insani felakete yol açtığı vurgulanan bildiride, Gazze'deki savaşın derhal sona ermesi ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğinin altı çizilmişti.