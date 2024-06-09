Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail saldırılarının durdurulması için Vatikan'a çağrıda bulundu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların durdurulması yönünde gösterdikleri çabayı sürdürmeleri için Vatikan'a çağrıda bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Papa Franciscus'un "bölge ve dünyada barışı tesis etme çabalarını desteklemedeki rolü ve çabalarını takdir eden" Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını derhal durdurması ve sivillerin savaştan korunması için Vatikan'ın çabalarını sürdürmesinin önemini vurguladı.

Abbas, görüşmede, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırıları durdurmak, tüm sınır kapılarından insani yardımların girişi, tehcirin önlenmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yasa dışı yerleşimleri durdurmak, işgalci yönetimin ve terörist yerleşimcilerin işlediği tüm suçların ve ihlallerin durdurulması, Kudüs'teki Filistin halkımızı savunmanın yanı sıra, Kudüs şehrinin kimliğini ve karakterini, şehirdeki Hıristiyan ve İslam kutsal mekanlarının tarihi ve hukuki statüsünü korumak için tüm taraflarla birlikte çabalarımızı sürdürüyoruz."

Abbas, bölge ve dünyada barış, istikrar ve güvenliğin korunması için henüz tanımayan diğer ülkelerin de Filistin'i tanıması ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin önemini vurguladı.