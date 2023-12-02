Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in savaş suçlarının soruşturulmasını istedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'dan, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarının bir an önce soruşturulmasını istedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, UCM Başsavcısı Han'ı Ramallah kentindeki Başkanlık konutunda kabul etti.

Abbas, UCM Başsavcısı Han'dan İsrail'in işlediği savaş suçlularının soruşturma ve kovuşturma sürecinin hızlandırılmasını talep etti.

Tel Aviv'in Gazze'deki soykırım suçları ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki ihlalleri hakkında bilgi veren Abbas, çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere sivillerin hedef alınmasının ve Filistin topraklarında işlenen suçların bir an önce soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Abbas, İsrail'in cezasız kalmasının ona Filistin halkına yönelik 75 yıldır devam eden suçlarını sürdürme konusunda cesaret verdiğine dikkati çekerek İsrail saldırılarının tümüyle durdurulması, insani yardımların daha fazla sunulması, bölgeye su, elektrik ve yakıt temin edilmesi çağrısında bulundu.

Abbas ayrıca Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkının zorunlu göç ettirilmesini reddettiğini ifade etti.

UCM'nin X sosyal medya platformundan 30 Kasım'da yapılan açıklamada, "Başsavcı'nın 7 Ekim'deki saldırılardan sağ kurtulanların ve kurban ailelerinin isteği ve daveti üzerine İsrail'i ziyaret edeceği" belirtilmişti.

UCM Başsavcısı Han'ın ayrıca Ramallah'ı ziyaret ederek üst düzey Filistinli yetkililerle görüşeceği ifade edilmişti.