Abbas'tan Gazze İçin Acil Savaş Duruşu Çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaşın derhal durdurulması çağrısında bulundu.

ABD tarafından vizesi iptal edildiği için New York'a gidemeyen Abbas, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu katılımcılarına telekonferansla hitap etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulması ve insani yardımların önkoşulsuz girmesine izin vermesi gerektiğini söyleyen Abbas, İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullanmasına son vermesini talep etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini isteyen Abbas, "Tel Aviv yönetiminin tehcir ve ilhak planlarının yanı sıra yerleşimcilerin Filistinli vatandaşlara ve kutsallarına yönelik saldırılarını reddediyoruz." dedi.

Filistin yönetimi olarak Arap ve uluslararası desteklerle Gazze Şeridi'nde yönetimi üstlenmeye hazır olduklarını dile getiren Abbas, Gazze Şeridi'ni iyileştirme ve yeniden imar planını uygulayabileceklerini ifade etti.

İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde altyapının yüzde 80'den fazlasının yerle bir edildiğini hatırlatan Abbas, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının insanlığa karşı işlenen savaş suçları olduğunu belirtti.

"Adalet sağlanmadığı sürece barış olmaz"

Abbas, "Adalet sağlanmadığı sürece barış olmaz, Filistin de özgürlüğüne kavuşmadığı sürece o adalet sağlanmış olamaz." dedi.

New York'ta 22 Eylül'de gerçekleşen konferanstaki barış planını uygulamak için ABD Başkanı Donad Trump'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve Fransa ile çalışmaya hazır olduklarını aktaran Abbas, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki eylemini kabul etmediklerini vurguladı.

Abbas, "Hamas'ın yönetimde bir rolü olmayacak ve silahını da teslim etmesi gerekir. Silahlı bir devlet istemiyoruz. Gazze Şeridi, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve bizler de Gazze'de güvenliği sağlama sorumluluğunu üstlenmeye hazırız." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesinin ardından bu yıl için başkanlık ve genel seçimlere gideceklerine vurgu yapan Abbas, "Birleşik bir sosyal refah sistemi kurduk. (Filistinli) Esir ve şehit ailelerine ödemeleri kaldırdık." diye konuştu.

"Tüm ülkeleri Filistin'i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz"

İsrail'in bugüne kadar imzalanan anlaşmalara bağlı kalmadığı ve Filistin yönetimini sistematik olarak engellemeye çalıştığına dikkati çeken Abbas, şunları kaydetti:

"Tüm ülkeleri Filistin'i devlet olarak tanımaya ve Filistin'i BM'ye tam üye olmasına destek vermeye davet ediyoruz. Filistin davasına destek ile antisemitizm meselesinin birbirine karıştırılmasını reddediyoruz."

İsrail'deki mevcut hükümetin Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak projelerini sürdürdüğünü dile getiren Abbas, Tel Aviv yönetiminin "Büyük İsrail" düşüncesiyle egemen ülkelerin topraklarına yönelik yayılmacı politikasını reddettiklerini ifade etti.

Filistin halkı olarak yollarına devam edeceklerinin altını çizen Abbas, "Haklarımızı elde etmek için barışçıl, hukuksal ve diplomatik mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Abbas, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a düzenlediği saldırıyı kınadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD tarafından kendisi ile birlikte 80 Filistinli yetkilinin vizesinin iptal edilmesi nedeniyle Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a gidememişti.