Filistin Devlet Başkanı Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ortak basın toplantısında konuştu - Haberler

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ortak basın toplantısında konuştu

AA - Güncel
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AA / Güncel

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