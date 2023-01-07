Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinliler, İsrail Hükümetinin İhlallerine Sert Bir Şekilde Karşı Çıkacak

RAMALLAH, 7 Ocak (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Cuma günü yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik ciddi ihlallerine sert bir şekilde karşı çıkacağını söyledi.

RAMALLAH, 7 Ocak (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Cuma günü yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik ciddi ihlallerine sert bir şekilde karşı çıkacağını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Abbas bu sözleri doğu takvimine göre kutlanan Noel için Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde düzenlenen bir yemekte söyledi.

Abbas, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ve İslami ve Hristiyan kutsal yerlere yapılan ziyaretler ya da uluslararası hukuka ve imzalanan anlaşmalara aykırı olarak çıkarılan "ırkçı yasalar ve programlar" gibi "yeni İsrail hükümeti ve aşırılık yanlısı yerleşimci gruplar tarafından işlenen ciddi ihlallere" karşı çıkacaklarını söyledi.

Abbas, "Filistin liderliği, Kudüs'teki İslami ve Hıristiyan kutsal mekanlarının Koruyucusu Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ve ayrıca kardeş ve dost gruplarla birlikte uluslararası ve bölgesel forumlar düzeyinde eylemler gerçekleştirerek koordinasyon içinde çalışıyor" dedi.

Filistin, Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsünü ve kutsal varlıklarını hedef alan "ihlallere" son vermek amacıyla Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi acil durum oturumunun başlatılmasını aktif olarak destekledi.

Abbas, Filistin halkının "kendilerinin ve atalarının topraklarında dimdik ayakta durmaya ve başta Mescid-i Aksa, Kıyamet Kilisesi, Doğuş Kilisesi ve El Halil'deki İbrahim Camii başta olmak üzere kültürel miraslarına ve Hıristiyanlık ve İslamın kutsal varlıklarına sahip çıkmaya devam edeceğini" vurguladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Salı günü Doğu Kudüs'teki kutsal yer olan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmiş, bu hamle Filistin tarafından provokasyon olarak kınanmıştı.