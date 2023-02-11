Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ile Filistin meselesini görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile Filistin meselesindeki gelişmeleri görüştü.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, yarın başlayacak olan "Kudüs 2023 Direnişin Desteklenmesi, Kalkınma ve Yatırım Konferansı"na katılmak için Mısır'da bulunan Abbas ve Lamamra başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Cezayir'in uluslararası platformlarda Filistin davasını destekleyen tutumu ile Filistin'de uzlaşının sağlanmasına yönelik çabalarından övgüyle söz eden Abbas, İsrail'in ihlallerinin arttığı bir dönemde Kahire'de Kudüs ile ilgili yapılacak konferansın önemli olduğunu vurguladı.

Lamamra da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un selamlarını getirdiğini ve onu temsilen Kahire'de bulunduğunu belirterek, Kudüs konferansının sonuçlarının olumlu olmasını umduğunu kaydetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de yarın başlayacak olan "Kudüs 2023 Direnişin Desteklenmesi, Kalkınma ve Yatırım Konferansı"na Filistin Devlet Abbas'ın yanı sıra Arap ülkelerinden üst düzey katılımın olması bekleniyor.

Cezayir Bildirisi

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için Hamas ve Fetih hareketleri başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Filistin Diyalog Görüşmeleri, 11 Ekim'de Cezayir'de başlamıştı.

Filistinli grupların temsilcileri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un katılımıyla 13 Ekim'de düzenlenen törende, üzerinde uzlaştıkları Cezayir Bildirisi'ni imzalamıştı.

Cezayir Bildirisi'nde İsrail işgaline karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulanıyor.