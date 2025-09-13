Haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Amman'da Sağlık Kontrolünden Geçti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir hastanede rutin sağlık testlerinden geçerek, sonuçların güven verici olduğu bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın (87), Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir hastanede sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Abbas'ın bugün rutin sağlık testlerinden geçtikten sonra başkent Amman'daki Ürdün Hastanesi'nden ayrıldığı belirtildi.

Abbas'ın test sonuçlarının "güven verici" olduğu kaydedilen haberde, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Abbas, daha önce de Filistin dışında tıbbi testlerden geçmişti.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
