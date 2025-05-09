Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh'ten Acil Yardım Çağrısı

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmanın ve bölgeye acil insani yardım ulaştırmanın, en öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Şeyh, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve Filistinli liderliğin mevcut siyasi çabalardaki önceliği, halkımıza karşı yürütülen bu suç niteliğindeki savaşın durdurulmasıdır" ifadelerine yer verdi.

İkinci önceliklerinin ise Gazze'ye acil yardım sağlanması, esir ve tutukluların serbest bırakılması olduğunu aktaran Şeyh, İsrail'in Gazze'den çekilmesini ve uluslararası meşruiyete dayalı kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, uluslararası topluma Gazze'deki katliamı durdurmak ve insani yardım geçişini sağlamak için daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 787'ye, yaralıların sayısının da 119 bin 349'a yükseldi.