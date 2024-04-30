Filistin Destekçileri Paris Olimpiyatları'nda İsrailli Sporcuları Protesto Etti

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Filistin destekçileri, İsrailli sporcuların Paris Olimpiyatları'na katılımını protesto etmek amacıyla eylem yaptı.

Çok sayıda Filistin destekçisi, Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Genel Merkezi önünde toplandı.

Göstericiler "Gazze'ye özgürlük, Filistin'e özgürlük", " İsrail'e boykot", "Suç ortağı Macron" sloganları ve düdük sesleri eşliğinde, İsrailli sporcuların 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde yapılacak Olimpiyat Oyunları'na katılımını protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımı Durdurun", "Soykırımcılar için Olimpiyatlar yok", " İsrail'e Soykırım Altın Madalyası" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in olimpiyatlarda yer almamasını talep etti.