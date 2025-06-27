Filistin Destekçileri Hava Üssüne Girdi, 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Filistin destekçileri, İngiltere'deki bir hava üssüne girerek askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürttü. Olayın ardından 4 kişi terör eylemi şüphesiyle gözaltına alındı.

Filistin destekçilerinin geçen hafta bir İngiliz hava üssüne girerek iki askeri uçağın motoruna kırmızı boya püskürttüğü olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Thames Valley Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Brize Norton Hava Üssü'nde yapılan eylemle ilgili Güneydoğu Terörle Mücadele Polisi operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda 29 yaşında bir kadın ile 36 ve 24 yaşlarında iki erkek "terör eylemlerinin gerçekleştirilmesi, hazırlanması veya kışkırtılması" şüphesiyle, 41 yaşında bir kadın ise bu suçlara yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri dün Londra, Newbury ve Bershire'da yapıldı.

Palestine Action üyeleri, hava üssüne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürttü

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerin yönetim binaları ve fabrikalarına karşı eylemler düzenleyen Palestine Action'ın 20 Haziran sabahı paylaştığı görüntülerde, aktivistlerin Oxfordshire'daki RAF Brize Norton Hava Üssü'ne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmesi yer almıştı.

Palestine Action'dan yapılan açıklamada, Filistinlilerin kanını simgeleyen kırmızı boyanın piste de püskürtüldüğü ve olay yerine Filistin bayrağı bırakıldığı aktarılarak, her iki aktivistin de güvenlikten kaçmayı başardığı ifade edilmişti.

Grup sözcüsü yaptığı açıklamada, "İngiliz hükümeti kamuoyu önünde İsrail'i kınasa da hala askeri kargo gönderiyor, Gazze üzerinde casus uçuşları yapıyor ve ABD ile İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Palestine Action aktivistlerinin yaptığı eyleme Başbakan Keir Starmer ve Savunma Bakanı John Healey tepki göstermişti.

Söz konusu eylemin ardından Filistin destekçisi Palestine Action grubunun, yasaklı örgütler listesine alınması için çalışmalar başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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