Filistin'den Uluslararası Topluma Sert Uyarı: 'Sessizlik Suç Ortaklığıdır'

Filistin, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in işgalini sona erdirmesine ilişkin verdiği danışma görüşünün uygulanması için tanınan yasal sürenin dolmasına karşı uluslararası toplumun sessiz kalmasının "suç ortaklığı" anlamına geldiğini bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, işgalci devletin Uluslararası Adalet Divanının verdiği danışma görüşünü uygulaması ve Filistin devleti toprakları üzerindeki (İsrail) işgaline son vermesi için bir yıl önce belirlediği yasal sürenin sona ermesini büyük kaygıyla karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Konuya ilişkin, uluslararası sistemden ve BM'den, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nden gerçek ve etkili bir tutum gelmeden sürenin dolduğu hatırlatıldı.

İsrail'in işgalci güç olarak UAD'nın danışma görüşüne uymadığı, aksine uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal etmeyi, imzalanan anlaşmalara uymamayı ve UAD'nin aldığı ihtiyati tedbir kararlarını da tanımamayı artırdığına dikkati çekildi.

İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını "eşi benzeri görülmemiş bir şekilde" hiçe sayarak soykırım, yerinden etme ve ilhak suçlarını derinleştirdiği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumun, işgalci devleti yükümlülüklerini yerine getirmeye ve uluslararası barış iradesine uymaya zorlayacak bağlayıcı mekanizmalardan yoksun, uygulanmayan BM kararlarına güvenmesi; İsrail'in devam eden işgali ve ihlalleriyle uluslararası bir arada yaşama biçimi haline gelmiştir. Bu da suç ortaklığı anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in uluslararası düzene uymamasının ve uluslararası toplumun Filistin halkının çektiği sıkıntılara karşı yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirememesinin yol açtığı tehlikeler konusunda uyarıda bulunuldu.

Bu durumun, İsrail'i daha fazla suç işlemeye, uluslararası meşruiyet kararları ile çatışmanın barışçıl çözümleri yerine "orman kanunları ve kaba kuvvet uygulama kibrine" teşvik ettiğinin altı çizildi.

UAD'nin 19 Temmuz 2024'teki danışma görüşünde İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin tümüyle hukuka aykırı olduğu ve işgali derhal sonlandırmasını içeren danışma görüşünün BM Genel Kuruluna taşınmasıyla alınan ve 14'e karşı 124 oy ile kabul edilen kararda İsrail'in 12 ay içerisinde işgali sonlandırması istenmişti.

BM Genel Kurulunun, işgal altındaki Filistin topraklarından çekilmesi için İsrail'e verdiği 12 aylık süre dün sona ermişti.