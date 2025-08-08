Filistin'den Uluslararası Topluma Çağrı: 'İsrail'e Karşı Hareket Zorunlu'

NEW Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze kentini işgal hazırlığına ilişkin, "Uluslararası toplumun İsrail'e karşı harekete geçmesi bir zorunluluktur." dedi.

Mansur, BM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail hükümetinin Gazze kentini hedef alan büyük çaplı bir askeri harekat başlatma ve ardından tüm bölgeyi askeri kontrol altına alma yönündeki açıklamasını BM Güvenlik Konseyi Başkanı'nın dikkatine doğrudan getirdiklerini aktaran Mansur, "İsrail hükümetinin bu tehlikeli tırmanışı, uluslararası toplumun iradesiyle, uluslararası hukukla ve sağduyuyla tamamen çelişmektedir. Hatta kamuoyu yoklamalarından da gördüğümüz üzere, İsrail halkının çoğunluğunun arzusuna da aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası toplumun harekete geçmesi zorunluluktur"

Mansur, "Uluslararası toplumun İsrail'e karşı harekete geçmesi bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Birazdan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatlarını yansıtan bir mektubu Güvenlik Konseyi Başkanına sunacaklarını kaydeden Mansur, bu mektupta Güvenlik Konseyi'ne sorumluluğunu üstlenmesi ve derhal harekete geçmesi çağrısının yer alacağını söyledi.

Aynı zamanda Filistin adına birçok ülkenin Güvenlik Konseyi'nin toplanması talebinde bulunacağını belirten Mansur, toplantının mümkün olan en kısa sürede yapılmasını tercih ettiklerini dile getirdi.

Mansur, "Amacımız, İsrail'in bu son derece tehlikeli tırmanışı gerçekleştirmesini engellemektir. Umuyorum ki, hep birlikte bu çılgınca, sorumsuz, tehlikeli ve vahşi planların hayata geçirilmesini engellemeyi başarırız." diye konuştu.

Mansur, Arap ve Müslüman ülkelerden gelen açıklamalar ile Avrupa ülkelerinin hızla net tavır almasının da İsrail üzerinde büyük nüfuza sahip olan aktörleri bu çılgın adımlardan caydırmada etkili olacağını düşündüklerini ifade etti.

"İhtiyacımız olan şey barıştır"

Mansur, şöyle devam etti:

"İhtiyacımız olan şey barıştır. İhtiyacımız olan şey saldırıların durmasıdır. İhtiyacımız olan şey aç kalan insanlara yardım etmektir, onları öldürmek değil. İhtiyacımız olan şey, işgalin sona erdirilmesi ve Filistin Devleti'nin bağımsızlığı ile uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı iki devletli çözümün artık hayata geçirilmesidir. Aşırı sağcı İsrail hükümeti, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğinde yalnızca uluslararası toplumun değil, İsrail halkının çoğunluğunun, İsrail ordusunun ve istihbaratının çeşitli kademelerinden yüzlerce emekli generalin, esirlerin ve Filistinli tutukluların ailelerinin taleplerine de karşı geliyor. Netanyahu, İsrail muhalefetinin de açıkça dile getirdiği gibi, dar ve bencil siyasi hesapları uğruna bu çağrılara kulak tıkamaktadır."

İşgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.