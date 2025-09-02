Filistin'den Uluslararası Topluma Çağrı: Eğitim ve Sağlık İçin Destek İstendi

Filistin, İsrail'in el koyduğu vergi fonlarının serbest bırakılmasını güvence altına almak ve "finansal güvenlik ağı" oluşturulması için "gerçek" bir uluslararası çaba çağrısında bulunarak, İsrail'in mali baskı politikasının eğitim ve sağlık gibi temel yaşam gereksinimlerini baltaladığı uyarısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin halkına ait fonları serbest bırakması ve Filistinlilerin vatanlarına olan bağlılıklarını ve kararlılıklarını güçlendirecek "finansal güvenlik ağı ve desteğin" sağlanması için gerçek bir uluslararası çaba çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumun sadece İsrail'in soykırım, yerinden etme ve ilhak suçlarını değil; Gazze'deki Filistin halkına dayatılan aç bırakma ve insani felaketi durdurmadaki başarısızlığını Filistin'in "büyük bir endişeyle karşıladığı" kaydedildi.

İsrail'in Filistin halkının genelini geçim sıkıntısına sürüklediği vurgulanan açıklamada, başta eğitim ve sağlık olmak üzere İsrail'in Filistinlilerin temel yaşam ihtiyaçlarını yok etme politikası uyguladığı ifade edildi.

Gazze'deki çocukların eğitimden mahrum bırakıldığı, Filistin eğitim sistemi ile halkın hayatının her alanda felç olma tehdidi altında kaldığına dikkati çekilen açıklamada, "Filistin halkının parasının çalınması, ekonomisinin ve gelir kaynaklarının engellenmesi karşısında ülkelerin ve uluslararası toplumun duyarsızlığı şüpheli boyutlara ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

Filistin Başbakanı: Filistin yönetiminin ekonomik zorlukları "siyasi nedenlerden"

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa da kabine toplantısında yaptığı konuşmada Filistin yönetiminin karşı karşıya kaldığı ekonomik zorlukların "siyasi nedenlerinin" olduğunu söyledi.

Başbakanlık Ofisinden, kabine toplantısı sonunda yapılan açıklamada, kamu çalışanlarının maaş ödemelerinin birkaç gün içinde yapılabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü duyuruldu.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilgili açıklamada, okulların kapılarını eğitime zamanında açması için hazırlıkların yapılmasına rağmen İsrail'in ekonomik durumu baskılayan politikaları nedeniyle bu hazırlıkların tamamlanamadığı ve eğitim-öğretim yılının başlangıcının ertelendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu, uluslararası topluma İsrail'in eylemlerinin, eğitim de dahil olmak üzere Filistin'de yaşamın her alanını etkilediğini gösteren bir mesajdır." ifadesine yer verildi.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı, 30 Ağustos'ta, Filistin'in içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle Batı Şeria'd eğitim-öğretimin başlamasının 1 hafta ertelendiğini duyurmuştu.

Vergi Fonları

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor.

Filistin hükümeti ise vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor.

İsrail'in vergi gelirlerinde kesinti yapması nedeniyle Filistin yönetimi Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.