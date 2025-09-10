Filistin'den Uluslararası Topluma Acil Önlem Çağrısı

Filistin, uluslararası toplumdan, vatandaşlarının İsrail katliamından ve yerinden edilmesinden kurtarılması için acil önlemler almaları çağrısında bulundu.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı 700 günden fazla süren saldırılarıyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi Başkanı Sangjin Kim ve BM Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock'a birer mektup gönderdi.

Mansur, mektubunda, İsrail "savaş makinesi" tarafından ölümle veya yerinden edilmekle tehdit edilen milyonlarca Filistinliyi kurtarmak için, BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere, acil ve kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

BM Daimi Temsilcisi Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nin BM Şartı kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesi, soykırımı durdurması ve Filistin halkını geri dönüşü olmayan zararlardan koruması gerektiğine dikkati çekti.

Mansur, İsrail'i ateşkesi durdurmaya, Gazze ablukasını kaldırmaya, insani yardımların engelsiz bir şekilde girişini sağlamaya ve Birleşmiş Milletler'in, özellikle de Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı'nın (UNRWA) varlığını yeniden tesis etmeye zorlamak için BM Şartı'nın VII. Bölümü uyarınca önlemler alınması çağrısında bulundu.

Mansur, kıtlığın durdurulması, etnik temizliğin önlenmesi ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması çağrısı yaptı

İsrail'in, uluslararası hukuku ihlal ederek Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de uygulamayı sürdürdüğü ilhak planlarına son verilmesi çağrısında bulunan Mansur, bu planların Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını engellemeyi ve iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı amaçladığını dile getirdi.

Birçok hükümetin hem bireysel hem de kolektif olarak attığı somut çaba ve önlemler ile dünya genelindeki sivil toplumun dayanışma çabalarına ve girişimlerine dikkati çeken Mansur, ancak, silah transferlerinin durdurulması ve İsrail'e yaptırım uygulanması da dahil olmak üzere Filistin halkının karşı karşıya olduğu varoluşsal tehditlerle mücadele etmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Mansur, uluslararası toplumu, tüm dünyanın gözü önünde, uluslararası hukukun tüm ilkelerinin sistematik olarak ihlal edildiği saldırılara maruz kalan Filistin halkını korumak ve bu soykırımı durdurmak için derhal harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'in uluslararası hesap verebilirlikten kaçmasının, onu özellikle Gazze'de saldırılarını artırmaya teşvik ettiğini kaydeden Mansur, bunun, Katar'ın egemenliğini ve güvenliğini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal etmesinde de açıkça görüldüğünü dile getirdi.

Mansur, İsrail'in, uluslararası kınamaları görmezden gelmeye devam ederek, Filistin halkını kasten öldürmeyi, yok etmeyi, topluca cezalandırmayı sürdürdüğünü ve Gazze ve Batı Şeria'da daha fazla kan dökmekle tehdit ettiğini vurguladı.

İsrail'in çocuklara karşı işlediği vahşetlere de değinen Mansur, yardım kuruluşu "Save the Children" tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, İsrail'in 23 aylık saldırıları sırasında 20 bin çocuğun hayatını kaybettiğini, bunun da saldırıların başlangıcından bu yana her saat İsrail güçleri tarafından Filistinli bir çocuğun öldürüldüğü anlamına geldiğini ve 42 binden fazla çocuğun yaralandığını ifade etti.