Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesine 'İsrail'in suçlarıyla ilgili soruşturma başlatma' çağrısı

Filistin hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybetmesine tepki göstererek, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) Filistinlilere yönelik suçlarla ilgili soruşturma başlatma çağrısında bulundu.

Filistin hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybetmesine tepki göstererek, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) Filistinlilere yönelik suçlarla ilgili soruşturma başlatma çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim vilayetinde 7 yaşındaki Reyyan Süleyman'ın ölümüne yol açan olay, "barbarca bir suç" olarak nitelendirildi.

"Bu olay, halkımıza karşı günlük olarak işlenen ve İsrail'in siyasetiyle onayladığı cinayet zincirinin halklarından biridir." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu cinayetin ayrıca İsrail ordusunun düştüğü ahlaki çöküşü gözler önüne serdiği vurgulandı.

Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği olaydan İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası topluma Filistin halkını koruma, UCM'ye de İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik suçlarına acil soruşturma başlatma çağrısı yapıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinden kaçarken yüksek bir yerden düştüğü ifade edilen 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman'ın, kaldırıldığı Beyt Cala Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıklamıştı.