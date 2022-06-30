Filistin'den Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Turan'a ödül

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Akademik Diplomasiyi Destekleme" ödülünü AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan'a sundu.

Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekili Turan, Büyükelçi Mustafa'yı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ağırladı.

Görüşmede, Mustafa, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın "Akademik Diplomasiyi Destekleme" ödülünü Turan'a takdim etti.

Büyükelçi Mustafa, Turan'ın Türkiye'nin içinde ve dışında hem parlamentoda hem de akademik alanda Filistin halkına yardım için üstlendiği büyük ve önemli rolü takdir ederek "Halkımız dostlarına ve yanında samimi duranlara karşı her zaman vefalı olacaktır." ifadesini kullandı.

Turan da bu ödüle layık görüldüğü için Filistin Devlet Başkanı'na teşekkür ederek Filistin davasına desteklerini ve Filistin halkının meşru haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin Filistin davasıyla ilgili değişmez tutumuna dikkati çeken Turan, Filistin halkının özgürlük ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni kurma hakkını hatırlattı.

Açıklamada, Turan'ın, Filistin'in adil davasına destek için sarf ettiği çabaların yanı sıra hem parlamento kürsülerinde hem de çeşitli siyasi mahfillerde Filistin halkının meşru, ulusal haklarına verdiği katkıdan dolayı bu ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Bu yılki ödüller, Filistin davasına destek veren Filistinli ve yabancılardan oluşan 33 akademisyene verildi.