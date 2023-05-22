Filistin'den sağlık durumu kötüleşen yazar Dakka'nın serbest bırakılması için çağrı

Filistin yönetimi, 37 yıldır İsrail hapishanelerinde tutulan ve sağlık durumu giderek kötüleşen omurilik kanseri yazar Velid Dakka'nın serbest bırakılması için Kızılhaç ve Birleşmiş Milletlere (BM) müdahale talebinde bulundu.

Filistin yönetimi, 37 yıldır İsrail hapishanelerinde tutulan ve sağlık durumu giderek kötüleşen omurilik kanseri yazar Velid Dakka'nın serbest bırakılması için Kızılhaç ve Birleşmiş Milletlere (BM) müdahale talebinde bulundu.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Aralık 2022'de omurilik kanseri teşhisi konulan 60 yaşındaki Dakka'nın sağlık durumundaki "ciddi değişiklik" sebebiyle Remle Hapishane Hastanesinden acilen Asaf Harufe Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, birçok sağlık probleminden muzdarip Dakka'nın hareket edemediği, kısmen yürüme yetisini kaybettiği ve günlerce konuşamadığı aktarıldı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de Ramallah'ta düzenlenen haftalık kabine toplantısında Dakka'nın durumuna ilişkin konuştu.

Iştiyye, BM ve Kızılhaç'a sağlık durumu kötüleşen ve hastaneye sevk edilen Dakka'nın serbest bırakılması için müdahale çağrısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Dakka'nın serbest bırakılması için siyasi ve diplomatik temasların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Dakka'ya yönelik işlediği suçların ortaya çıkarılması için özellikle Kızılhaç ile temas kurulduğu aktarıldı.

Dakka'nın sağlık durumundaki kötüye gidişe işaret edilen açıklamada, İsrail makamlarının uluslararası anlaşmalara uymadığı, mahkumlara yönelik baskı politikasının bir parçası olarak kasıtlı tıbbi ihmal uygulamalarına devam ettiği hatırlatıldı.

Filistinli yazar Velid Dakka, İsrail askerlerine yönelik eylemler gerçekleştirdiği gerekçesiyle 1986'da tutuklanmıştı.

Filistin Mahkumlar ve Eski Mahkumlar Komisyonu verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 700'ü hasta olmak üzere 4 bin 900 tutuklu bulunuyor.