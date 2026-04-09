Filistin'den "İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurma kararına" tepki

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararına tepki gösterdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, konuya ilişkin Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen tüm yerleşim faaliyetlerinin, başta BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı olmak üzere uluslararası hukuk ve ilgili kararlar uyarınca yasa dışı olduğu ve durdurulması gerektiği belirtildi.

İsrail Güvenlik Kabinesinin, Batı Şeria'da Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararı da "uluslararası hukukun ve uluslararası meşruiyet kararlarının açık şekilde ihlali" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın İsrail'in ilhak, ırkçı genişleme ve tehcir planlarının bir parçası olduğu belirtilerek, bunun yol açacağı sonuçların bölgeyi daha fazla şiddete sürükleyen aşırı sağcı İsrail hükümetinin sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

Filistin, uluslararası toplum ve özellikle ABD yönetimine "tek taraflı ve tehlikeli uygulamaları durdurmak için derhal müdahale" çağrısında bulundu.

İsrail'in 34 yeni yerleşim birimi kurma kararı

İsrail'in İran'a saldırıların gölgesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararı aldığı bildirilmişti.

İ24 televizyonu, "rekor sayıda yerleşim birimi" şeklinde aktardığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde kararın onaylandığını kaydetmişti.

Haberde, Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek 34 yeni yerleşim yeri kurma kararının ABD'nin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle gizli tutulduğu aktarılmıştı.

Kararın İran'a yönelik saldırılar sürerken alındığına dikkat çekilen haberde, onaylanan kararda Batı Şeria'nın kuzeyinde A ve B bölgelerinde Filistinlilerin yaşadığı alanların da yer aldığı belirtmişti.

Haberde, mevcut hükümetin şimdiye kadar 69 yerleşim yerini onayladığı, son kararla bu sayının 103'e çıktığı belirtilmişti.