Filistin'den, işgal altındaki Nablus'ta 3 Filistinlinin öldürülmesine tepki

Filistin yönetimi ve bazı gruplar, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta eve düzenlenen baskında 3 kişinin öldürülmesine tepki gösterdi.

Filistin yönetimi ve bazı gruplar, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta eve düzenlenen baskında 3 kişinin öldürülmesine tepki gösterdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin konuya ilişkin açıklaması, Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımladı.

Nablus'taki baskında 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesine işaret eden Ebu Rudeyne, Filistin şehirlerine yönelik baskınların ve burada İsrail güçleri tarafından işlenen cinayetlerin devam etmesini kınadı.

İsrail'i Filistin'de gerginliği yükseltmeye devam etmemesi konusunda uyaran Ebu Rudeyne, "Gerginliğin sürmesi bölgede infiale yol açacak ve bölgedeki durum kontrol edilmesi zor bir aşamaya girecek." ifadesini kullandı.

Bölgede meseleleri şiddete sürükleyen ve durumu kötüleştiren gerginliği tırmandırıcı politikadan İsrail'i sorumlu tutan Ebu Rudeyne, ABD yönetiminden, saldırıların durdurulması için duruma ivedilikle müdahale etmesini ve İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Ebu Rudeyne, sahadaki şartların çok zorlaştığını ve yansımalarını tahmin edilemediğine dikkati çekerek, kınama politikasının yeterli olmadığını vurguladı.

Filistinli grupların tepkisi

Filistinli direniş grupları Nablus'ta 3 Filistinlinin öldürülmesine tepki göstererek, "direnişi artırma" çağrısında bulundu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, "Nablus'taki 3 şehit, bizim mücahitlerimizdendi. Söz konusu kişiler ramazan ayında İsrail ordusunun itikafta olanlara yönelik saldırılarına karşı operasyon düzenledi." ifadelerine yer verdi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk de Filistinli grupların, Nablus'taki bu olay karşısında işgal güçlerine karşı direnişi artırması gerektiğini belirtti.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesinden yapılan yazılı açıklamada da Nablus'ta 3 Filistinlinin öldürülmesine tepki gösterildi.

Sahadaki birliğin güçlendirilmesi ve her türlü direnişin artırılması çağrısı yapılan açıklamada, "İşgalin suçu ve örgütlü terörü, halkın kararlılığını ve direnişini baltalamayacak, aksine direnişi ve işgale suçlarının bedelini ödeme kararlılığını artıracaktır." denildi.

Filistin Ahrar Hareketi de "Bu suikast, işgale tokat atmak ve ona ders vermek için direnişin tırmanışını artıracaktır." açıklamasında bulundu.

Açıklamada "Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere işgalin saldırganlığını durdurmak için çatışmayı tırmandırma" çağrısı yapıldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'ta bu sabah bir eve baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail ordusu, Nablus baskınında öldürülen 2 kişinin, 7 Nisan'da işgal altındaki Batı Şeria'da 3 İsrailli yerleşimcinin öldürüldüğü silahlı saldırının failleri olduğunu savunmuştu.