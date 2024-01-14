İsrail'den kaçan 102 Filistinli öğrenci Türkiye'ye getirildi

Özenç KILIÇ / İSRAİL'in saldırılarından kaçan 102 Filistinli öğrenci Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi. Filistinli öğrenciler, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) ve AFAD İstanbul İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemekte biraraya geldi.102 öğrencinin yarım kalan üniversite eğitimlerine Türkiye'de devam etmesi amaçlanıyor. Programda konuşan TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Avukat Belma Sekmen, "Bugün sizi davet etmemizdeki amaç sizleri tanımak, sizleri dinlemek ve Tükiye'de yaşadığını günler özellikle Filistin'de yaşadığınız zulümle ilgili istişarelerde bulunmaktır." dedi.

Filistinli öğrenci Nour Musallam ise, "Ben Filistin'i bıraktım evimi bıraktım. Buraya geldim. Çok zor şeyler yaşadım ama inşallah devam edeceğim burada."şeklinde konuştu.

İsrail'in saldırılarından kaçan 102 Filistinli öğrenci Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi. Filistinli öğrenciler TOGEMDER ve AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nün organize ettiği programda biraraya geldi. Programa TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Avukat Belma Sekmen, AFAD İstanbul İl Müdürü Ercan Akar, Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmoud Madhoun, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti Milletvekili Tuba Durgut, AK Parti 24. Dönem İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nergiz Dağoğlu ve TOGEMDER Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

"HERŞEY EN BAŞTA ZOR OLABİLİR"

Program, Pençe-Kilit harekatında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Filistinli öğrenciler eğitim durumlarıyla ilgili kendilerine dağıtılan bilgi fomlarını doldurdu. Türkiye'ye getirilen 102 Filistinli öğrenciden biri olan Alaa Al Muzaini, "Ben Alaa Al Muzaini. 19 yaşındayım. Dijital ekonomi ve finansal teknoloji okuyorum. Çok dağınık hissediyorum yani hiçbirşey belli değil. Ne olacağımız belli değil. Umarım ve uğraşıyorum burada okumak için. Hiçbirşey belli değil. Zor ama herşey en başta zor olabilir ama alışırız" dedi.

"BELGELERİMİ ALMAK İÇİN DÖNDÜM; EVİMİ BULAMADIM"

Filistinli öğrenci Nour Musallam ise, "Merhaba, benim adım Nour Musallam. Ben 20 yaşındayım. Filistin'de İslam Üniversitesi'nde optimetrik okuyorum, 3. sınıftayım. İnşallah iyi bir üniversiteye gitmek istiyorum. Ben devam edeceğim; ama çok zor birşey. Ben Filistin'i bıraktım evimi bıraktım. Buraya geldim. Çok zor şeyler yaşadım ama inşallah devam edeceğim burada. Aslında benim babam orada kaldı, engellediler buraya gelmesini. Ben, kardeşlerim ve annem çıktık. Babam buraya gelsin diye uğraşıyorum ama çok kötü bir durumda. Biliyorsunuz ben evimi bıraktım belge falan almadım üniversite hakkında. Tekrar döndüm bilgiler almak için evimi bulamadım ben. Evim yıkıldı ama çok şükür hayatta kaldık." şeklinde konuştu.

"ORADA İŞGAL VE İNSAN HAKLARI İHLALİ VAR"

TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Avukat Belma Sekmen ise, "Bugün sizi davet etmemizdeki amaç sizleri tanımak, sizleri dinlemek ve Tükiye'de yaşadığını günler özellikle Filistin'de yaşadığınız zulümle ilgili istişarelerde bulunmaktır. Biz yaşanan olayları savaş olarak adlandırmıyoruz. Orada bir işgal var ve insan hakları ihlali var ve insan hakları suçu var ve yargılamalar da başladı. Bizler de sivil toplum örgütü olarak kendi çapımızda Filistin'den gelen kardeşlerimize 'Sizlere neler yapabiliriz?' diye istişare etmek üzere bu toplantıyı organize ettik. Değerli bakan yardımcılarımızdan ve AFAD yetkililerinden aldığımız bilgiye göre yaklaşık 100-102 öğrenci üniversite eğitimini yarım bırakarak Türkiye'ye gelmiş durumdalar. Bu öğrencilerin bir kısmında Türk vatandaşlığı, Türk pasaportu ve Kıbrıs Türk vatandaşlığı pasaportu var, bir kısmı Filistin pasaportuna sahipler.Çok iyi üniversitelerde okuduğunuzu ama maalesef yaşanan bu zulümden dolayı yarım bıraktığınızı gördük. Bilgisayar okuyan var tıp okuyan var hukuk okuyan var sosyal bilimlerde okuyan çok değerli okullarda okuyan arkadaşlarımız var.Bugün aramızda olan arkadaşlarımız da size hitap edecek.Milletvekili arkadaşlarımız ve bizler Ankara'da Filistinli Dışişleri bakan yardımcımızla birlikte YÖK'te ve diğer kurumlarda takiplerini yapacağız" diye konuştu.Filistinli öğrencilerin yarım kalan üniversite eğitimlerini Türkiye'de sürdürmeleri amaçlanıyor.