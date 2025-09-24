Haberler

Filistin'den BM'ye Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Filistin, BMGK'ya Gazze'deki İsrail soykırımının sona ermesi için acil üst düzey eylem çağrısında bulundu. Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ateşkesin derhal sağlanmasının iki milyondan fazla Filistinlinin hayatını kurtarabileceğini vurguladı.

Filistin, Gazze'deki İsrail soykırımının sona erdirilmesinin "kararlı eylem gerektiren bir öncelik" olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanması için "sıkı önlemler" almaya çağırdı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BMGK'nın, Filistin meselesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere düzenlediği açık oturumda bir konuşma yaptı.

Mansur, " Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ertelenemeyecek ve kararlı bir eylem gerektiren en önemli önceliktir. Tek başına derhal bir ateşkes, iki milyondan fazla Filistinlinin ve 20 İsrailli esirin hayatını kurtarabilir." diye konuştu.

BM Daimi Temsilcisi Mansur, İsrail'in yol açtığı kıtlığa derhal son verilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden güçlerini tamamen çekmesi ve Filistin halkının özgürlüğe ve onuruna kavuşması çağrısında bulundu.

İsrail'in saldırılarının uzamasını ve tırmanmasını önlemek için sıkı önlemlere ihtiyaç olduğunu kaydeden Mansur, bu tür önlemleri alan ülkelere teşekkürlerini iletti.

Mansur, "Filistin halkı on yıldır varlığının inkar edilmesinin acısını çekiyor ve şimdi bir kez daha ulusumuzu yok etme girişimiyle karşı karşıya." dedi.

Filistin'in, "hem sözde hem de eylemde" barışa bağlı kaldığını yineleyen Mansur, "Biz taahhütlerimizi yerine getiriyoruz ve İsrail'in de taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
