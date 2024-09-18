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Filistin'den Bağımsız Devlet Çağrısı

Filistin'den Bağımsız Devlet Çağrısı
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Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin Devleti kurulması için çağrıda bulundu ve geciken adaletin adalet olmadığını vurguladı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, "Geciken adalet, adalet değildir" diyerek 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Eylül (Xinhua) -- BM Genel Kurulu, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Filistin topraklarındaki eylemlerine ilişkin düzenlediği acil özel oturumların 10'uncusunu Salı günü düzenledi. Üye ülkeler Filistin tarafından sunulan karar tasarısını görüştü.

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline 12 ay içinde son verilmesini talep eden bir karar tasarısı sundu. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail için yasal sonuçları kesin şekilde belirleyerek görevini yerine getirdiğini söyleyen Mansur, Genel Kurul'u da görevini yerine getirmeye çağırdı.

Mansur, "Geciken adalet, adalet değildir" diyerek, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulması çağrısında bulundu.

Filistin halkının, kendi kaderini tayin etmek isteyen dünyadaki diğer tüm vatandaşlar gibi, devredilemez haklarının peşinde kararlılıkla koştuğunu vurgulayan Mansur, "Filistinliler sadece hayatta kalmak değil yaşamak istiyor, evlerinde güvende olmayı, çocuklarının korkmadan okula gitmesini istiyor. Ruhen olduğu gibi gerçekte de özgür olmak istiyorlar" dedi.

Genel Kurul'un, yirmiden fazla ülkenin eş sponsorluğunu üstlendiği karar taslağını Çarşamba günü oylaması bekleniyor.

Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuksuz varlığına son vermek, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nin görevi" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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