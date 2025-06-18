Filistin Hükümeti, Arap Finansal Güvenlik Ağı'nın Harekete Geçirilmesini Talep Etti

Filistin hükümeti, özellikle İsrail'in devam eden soykırım savaşı ortamında vatandaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Arap finansal güvenlik ağının harekete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Muhenned el-Akluk, Başbakan Mustafa'nın konuya ilişkin mektubunu Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'e iletti.

Mustafa, mektubunda, "Hükümetin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, özellikle İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü savaş ortamında, finansal destek sağlanması ve mayıs ayında Bağdat Zirvesi'nde vurgulanan mali güvenlik ağının harekete geçirilmesi" gerektiğini vurguladı.

Başbakan Mustafa, yaklaşık 2,2 milyar dolar olduğu tahmin edilen ve İsrail'in alıkoyduğu vergi gelirlerinin Filistin'e aktarılması için Filistin'in çabalarının desteklenmesinin önemini vurguladı.

Kuveyt'te 2010'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in vergi gelirlerini dondurarak Filistinlilere baskı uygulaması halinde faaliyete geçirilmek üzere 100 milyon dolar tutarında "Arap finansal güvenlik ağı" kurulması kararlaştırılmıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat 2019'da, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

Dönemin Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de İsrail'in ödenek kesintisinin ardından Arap Birliğine 100 milyon dolarlık "Arap finansal güvenlik ağı"nı etkinleştirmesi için resmi talepte bulunduklarını bildirmişti.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.