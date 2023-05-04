Filistin'deki yabancı misyon temsilcileri, İsrail'in kuşattığı Eriha'yı ziyaret etti

Filistin'deki yabancı misyon temsilcileri, İsrail güçlerinin giriş çıkışlarını kapatarak yaklaşık 2 haftadır abluka altında tuttuğu Eriha kentini ziyaret etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin nezdinde görev yapan diplomatlardan oluşan 42 kişilik heyet, kentte çok sayıda yerel yöneticiyle bir araya geldi. İsrail güçlerinin kapattığı şehir girişlerini ve geçiş noktalarına giden diplomatlar, ablukadan etkilenen bir çiftliği de gezdi.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, Eriha'nın Filistin'in tarihine açılan bir kapı ve ülkenin gıda merkezi olduğunu hatırlatarak, yabancı temsilcilerin ziyaretinin, bölge halkının abluka sebebiyle yaşadığı zorluğa dikkati çekmede önemli rol oynadığını ifade etti.

Ablukanın "bir toplu cezalandırma biçimi" olduğunu vurgulayan ve uluslararası topluma bunun kaldırılması için çağrıda bulunan Dik, yabancı misyon temsilcilerinden Eriha'daki kuşatma, vatandaşların mağduriyeti ve ablukanın sebep olduğu ekonomik sıkıntılarla ilgili ülkelerini ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmelerini istedi.

Eriha ve El-Ağvar Valisi Cihad Ebu el-Asel de şehrin maruz kaldığı kuşatma sebebiyle ekonomi ve tarım alanında ciddi kayıplar yaşandığını, İsrail güçlerinin askeri kontrol noktalarında Filistinlileri uzun süre beklettiklerini anlattı.

Kuşatmadan en çok tarım ve turizm faaliyetlerinin etkilendiğinin altını çizen Asel, "Abluka ve şehri kapatmanın, İsrail basınında Eriha ve kentlerinin güvenli olmadığı propagandasının yapılmasının doğrudan zararı 80 milyon doları aştı." dedi.

Asel, Eriha'da İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşları 28'i geçmeyen 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin yaralandığını, 137 kişinin tutuklandığını, 12 evin yıkıldığını, 55 yapı hakkında yıkım kararı çıkarıldığını ve 6 Filistinlinin cenazesinin teslim edilmediğini söyledi.

İsrail güçleri, Eriha kentini 22 Nisan'da kuşatma altına almıştı.

İsrail ordusunun son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin kentlerine yönelik abluka uygulamalarıyla "toplu cezalandırma" politikası yürüttüğü ifade ediliyor.