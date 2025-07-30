Filistin'deki Mesafir Yatta bölgesi sakinleri, saldırılara rağmen topraklarını terk etmiyor

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ordusunun desteğiyle gerçekleştirdiği ve giderek artan saldırılarına maruz kalan Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesi sakinleri topraklarına bağlılıklarını teyit ederek, yerinden etme planlarını asla kabul etmediklerini belirtiyor.

İsraillilerin, Filistinlileri hedef alan saldırılarının her geçen gün arttığı El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta'da son olarak 28 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlarını kaldırdığı aşırılık yanlısı İsrailli Yinon Levi'nin Ummu Hayr köyünde açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, bir Filistinli yaralandı.

Hayatını kaybeden Filistinlinin, İsrail işgali altındaki yaşam ile İsrail ordusunun yıkım politikalarını anlatan ve "En İyi Belgesel" dalında 2025 yılında Oscar kazanan "No Other Land" belgeselinde yer alan 31 yaşındaki Avde Hadalin olduğu aktarıldı.

Belgeselin yapımcılarından Yuval Abraham, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hadalin'in belgesele büyük katkıları olduğunu aktardı.

Yapımcı Abraham'ın yayınladığı videoda, İsraillinin hiçbir tehlike oluşturmayan Filistinli genci vurduğu görülüyor.

Abraham, Filistinlilere ateş açan kişinin ise Kanada'nın yaptırım listesinde yer alan Yahudi yerleşimci Yinon Levi olduğunu belirtti.

Ordu saldırıları destekliyor

Saldırıda hayatını kaybeden Hadalin'in yakını Ala Hadalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o güne ilişkin detayları nakletti.

Hadalin, "Bir İsrailli, Ala'ların arazisine baskın düzenledi; zeytin ağaçlarına zarar verdi ve tabancayla ateş açarak doğrudan Avde'yi vurdu." dedi.

Bu yerleşimcinin aşırılık yanlısı olduğunu ve Filistinliler aleyhinde işlediği suç siciline sahip olduğunu kaydeden Hadalin, "Bu saldırı ilk değil. Saldırılar toprakları gasbeden İsraillilere koruma ve silah sağlamaya çalışan İsrail ordusu ve hükümetinin desteğiyle gerçekleşiyor." diye konuştu.

Filistinlilere arazilerine girişe izin verilmiyor

Ummu Hayr'ın hemen yakınındaki Tuvana beldesi de İsraillilerin saldırılarına maruz kalıyor.

Belde sakini Filistinli Cemile Rubai (59), İsrailli yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle her gün sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

"Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ordu ve polisin koruması altında evlere saldırır oldu; Filistinlilerin sahip olduğu mallara hasar veriyorlar, hayvanları çalıyorlar." diyen Rubai, ayrıca İsraillilerin arazilere el koyduğunu; kendilerinin olduğu iddiasıyla da Filistinlilerin girişine izin vermediğini belirtti.

"Topraklarımızı terk etmeyeceğiz"

Rubai, tüm yaşadıklarına rağmen topraklarına bağlılıklarını dile getirerek şunları aktardı:

"Bu topraklar bizim, İsraillilerin bu topraklarda hiçbir hakkı yok. Bilakis bu toprakları gasbettiler, çobanları gözaltına almak, koyunları çalmak gibi bölge halkı üzerinde baskı oluşturacak eylemler düzenlediler."

Ordunun da İsraillilerle işbirliği yaptığını kaydeden Rubai, "İsrail ordusunun korumasında ahırdaki sürünün büyük bir kısmı çalındı. Toprakları gasbeden İsrailli, sürünün ve koyunların kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Artık ne paramız ne de kendimiz için güvende değiliz."

Tuvana beldesinde doğup büyüyen Rubai, maruz kaldığı sıkıntılara rağmen topraklarını terk etmeyeceğini vurguluyor.

Rubai, "Bütün bu saldırılarla bizi toprağımızdan sürmeyi hedefliyorlar. Ama bizim başka toprağımız yok. Burayı terk etmeyeceğiz. İstediklerini yapsınlar, terk etmeyeceğiz. Burada öleceğiz ama bu toprağı terk etmeyeceğiz." dedi.

Filistinliler güvende değil

Aynı kasabadan Filistinli Halid Rubai (68) ise "Toprakları gasbeden İsraillilerle 24 saat çatışma içinde yaşıyoruz." diye konuştu.

Koyun sürüsü olduğunu ve hayvanlarını beldenin topraklarında otlatmasına izin veren İsrail mahkemesine ait karar bulunduğunu aktaran Rubai, "Ancak İsrailliler silah zoruyla sürüyü otlatmamı engelliyor." ifadesini kullandı.

Rubai, İsrail ordusunun da bu saldırılara destek verdiğini belirterek, askerlerin de toprakları gasbeden İsrailli olduğunu kaydetti.

Sürüsünün ve topraklarının büyük bölümünü kaybettiğini söyleyen Rubai, "Bu toprakları terk etmeyeceğiz." diye ekledi.

Rubai, İsraillilerin silahlarıyla dolaştıklarını, herhangi bir Filistinliyi herhangi bir gerekçe olmadan öldürebileceğini aktardı.

Zorla yerinden edilme planlarının bir parçası

Tuvana Konseyi ve Mesafir Yatta Toplulukları Başkanı Muhammed Rubai ise bölgede yaşananları "İsrail'in tüm Mesafir Yatta topluluklarını zorla yerinden etme yerleşim planının devamı" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Filistinlilerin evlerini yıkma politikasıyla bölge sakinlerini topraklarından çıkarmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu belirten Rubai, şimdi ise aşırılık yanlısı İsraillileri, Filistinlilere baskı yapmaya; daha önce başaramadığını gerçekleştirmek için yargısız infazlar ve saldırılar düzenlemeye zorladığını kaydetti.

Rubai, İsraillilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana 9 yerleşim birimi kurduğunu, bu birimlerle binlerce dönüm araziyi, tepeleri ve Filistinlilerin yerleşim merkezlerini ele geçirdiğini kaydetti.

"Amaç Filistinlileri zorla yerlerinden etmek. Saldırıların artarak devam etmesine ve İsrail'in yıkım politikası uygulanmasına rağmen bölge sakinleri topraklarında kalmaya devam ediyor." diyen Rubai, sözlerine şunları ekledi:

"İsrail ordusu birkaç ay önce Hılle Daba köyünü tamamen yıktı. Yıkım katliamına rağmen bölge sakinleri topraklarında kalmaya devam etti, mağaralarda yaşadı ve çadırlarını yeniden inşa etti. Bölge sakinlerinin kararlılığı sayesinde bu yerleşim planlarını engelliyoruz."