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Filistin'deki Katliamı Durdurmak İçin Büyük Eylem

Filistin'deki Katliamı Durdurmak İçin Büyük Eylem
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Milli İrade Platformu öncülüğünde, Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşu katılıyor. Katılımcılar, sabah namazlarını kıldıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüşe geçecek.

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylem için katılımcılar toplanmaya başladı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılacaklar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kıldı.

Filistin'deki katliamın durması için yapılan duaların ardından camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.

Namaz için Ayasofya-i Kebir Camii'nde yoğunluk oluşması nedeniyle görevliler vatandaşları Sultanahmet Camisi'ne yönlendirdi.

Katılımcılar, eyleme katılmak için Galata Köprüsü'ne yürüyecek.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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