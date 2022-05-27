Filistin'de Yürütülen Soruşturmada İsrailli Keskin Nişancının Al Jazeera Muhabirini "Kasıtlı Olarak" Vurduğu Belirlendi - Haberler

RAMALLAH/KUDÜS, 27 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Yönetimi Perşembe günü yaptığı açıklamayla, yürütülen soruşturma sonucunda Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrailli bir keskin nişancı tarafından "kasıtlı olarak" vurulduğunun tespit edildiğini duyurdu, ancak İsrail açıklamayı "yalan" diyerek reddetti.

11 Mayıs'ta Batı Şeria'da bulunan Filistin mülteci kampı Cenin'de İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği bir baskını haberleştiren 51 yaşındaki Ebu Akile başından vurularak öldürülmüştü. Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Devlet Başkanlığı genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Filistin Yönetimi Başsavcısı Ekrem el Katib, Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın nihai sonuçlarını açıkladı.

El Katib gazetecilere verdiği demeçte, "Gazetecileri hedef alan ve Ebu Akile'nin ölümüne yol açan ateş kaynağı, Cenin'de İsrail askerlerinin konuşlandığı taraftı" diye konuştu. "İsrail askerlerinden biri, kaçıp saklanmaya çalışan Ebu Akile'yi başından vurdu" diyen Başsavcı, "Açılan ateş, doğrudan ve kasıtlı olarak bölgede bulunan gazetecileri hedef aldı" ifadelerini kullandı. El Katib, soruşturmada görgü tanıklarının ifadeleri dinlendiğini, olay yerinin incelendiğini ve adli tıp raporunun değerlendirildiğini söyledi.

İsrail tarafının Ebu Akile'nin silahlı bir Filistinli tarafından öldürüldüğü şeklindeki iddiasını hatırlatan el Katib, soruşturma sonucunda olay yeri yakınlarında silahlı Filistinlilerin olmadığının belirlendiğini belirtti. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne gazetecilere verdiği demeçte Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın, gerekli tüm belgelerin Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil tüm uluslararası kuruluşlara verildiğini açıkladı. Öte yandan İsrail, Filistin tarafının yürüttüğü soruşturmanın bulgularını "açık bir yalan" diyerek reddetti.

Filistin tarafının soruşturmasına atıfta bulunan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yaptığı yazılı açıklamada, "IDF'nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) gazetecilere ve olaya karışmayan sivillere kasıtlı olarak zarar verdiği şeklindeki her türlü iddia, açık bir yalandır" ifadelerini kullandı. Gantz, Filistin Yönetimi'nin tüm bulguları paylaşması ve gazeteciyi öldüren mermiyi vermesi kabul etmesi halinde İsrail'in uluslararası organlarla işbirliği içinde bir soruşturma yürütmeye hazır olduğunu söyledi. "IDF, son haftalarda 20 kişinin ölümüne neden olan eli kanlı teröristlere karşı operasyon yürütüyor" diyen Gantz, saldırganların çoğunun olayın meydana geldiği bölgeden geldiğini sözlerine ekledi. Gantz, "Bizler her zaman hassasiyetle hareket ediyor, teröristleri hedef alıyor ve sivillere zarar vermemek için önlem alıyoruz. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Xinhua / Güncel