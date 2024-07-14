TİKA'nın desteğiyle Nablus'ta çocuk kültür merkezi açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 15 Temmuz Çocuk Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı.

TİKA'nın Filistin Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesinde 30 bin çocuk ve gence müzik, resim, el sanatları, okuma, kişisel gelişim gibi kültürel ve sosyal hizmetlerin sunulduğu Nablus Belediyesi'ne bağlı Çocuk Kültür Merkezi'nin kapasitesini artırmak için ek kat inşa edildi.

Proje kapsamında ayrıca, inşa edilen katın çok amaçlı bir merkeze dönüştürülmesi için kitaplık, projeksiyon cihazı, ses sistemi, klima, masa, sandalye gibi malzeme ve ekipmanı temin edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşenlerin hatıralarını yaşatmak üzere "Nablus 15 Temmuz Çocuk Kültür Merkezi" diye isimlendirilen salonun açılış törenine Nablus Valisi Gassan Daglas, Nablus Belediye Başkanı Dr. Hüsam Şakşir, Nablus Müftüsü Ahmed Şubaş, Nablus İl Sağlık Müdürü Ramiz Düveykat, Filistin Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, Türkiye mezunları ile Nablus Ticaret Odası ve Kültür Merkezi yetkilileri katıldı.

15 Temmuz şehitleri ve Filistinli şehitler için dua okunması ve milli marşların ardından konuşma yapan Nablus Valisi Gassan Dağlas, dedesi Bekir Ebubekir'in I. Dünya Savaşı'nda Diyarbakır'da Osmanlı saflarında şehit düştüğünü, Filistin ve Türkiye'nin pek çok ortak tarihi değere ve ortak geleceğe sahip olduğunu belirterek, Türkiye ve TİKA'ya Filistin'e destekleri için şükranlarını sundu.

Nablus Belediye Başkanı Hüssam Şakşir ise iki halk arasında kardeşlik ilişkisi bulunduğunu, Nablus'ta bulunan Osmanlı eserlerinin de bunun şahidi olduğunu belirtti. Türk halkının 15 Temmuz'da gösterdiği mücadeleden övgüyle bahseden Şakşir, "Türk halkı 15 Temmuz'da nasıl zafer kazandıysa bizim halkımız da zafer kazanacaktır " ifadelerini kullandı.

Filistinli Türkiye Mezunları Derneği önceki başkanı Prof. Dr. Mahmud Matar da 15 Temmuz gecesi halkın iradesinin top ve tüfekleri yendiğini, tüm Filistinlilerin o gece sabaha kadar televizyon başında dualarla sabahladığını belirterek, "Allah bu musibeti bir daha yaşatmasın" dedi.

TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın da törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz 2016 gecesi ve sonrasında yaşananlara değinerek, "FETÖ'nün sadece Türkiye değil, sınırları içinde varlık gösterdiği bütün devletlerin güvenliğini tehdit ettiğini ve bu terör örgütüyle her alanda mücadeleye devam edileceğini" dile getirdi.

Programda ayrıca 15 Temmuz konulu film gösterimi yapıldı.