Filistin'de Silahlı ve Bıçaklı Saldırılar: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İsrail'in işgalindeki Filistin topraklarında düzenlenen saldırılarda iki kardeş hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Yetkililer, İsrail polisinin suçla mücadeledeki rolüne dikkat çekerek, yıl başından bu yana 222 kişinin öldüğünü belirtti.

İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında ayrı ayrı düzenlenen silahlı ve bıçaklı saldırılarda 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Ramle kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 ve 16 yaşlarındaki kardeşler Muhammed ve Velid Mağribi'nin yaşamını yitirdiği, babalarının yaralandığı belirtildi.

Kuzeydeki Kalensuva beldesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda ise 15 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı belirtilen haberde, Hayfa'da ve Cedidetu el-Mekr beldesinde düzenlenen silahlı saldırılarda da 20 yaşlarındaki genç bir kız ile 48 yaşındaki bir erkeğin yaralandığı aktarıldı.

Haberde, İsrail polisinin suçla mücadeledeki rolünü yerine getirmemesi ve suça ortak olması dolayısıyla 1948 topraklarında yaşanan eşi benzeri görülmemiş tehlikeli tırmanış nedeniyle yıl başından bu yana 222 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Haberde, saldırıları gerçekleştirenlere dair ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
