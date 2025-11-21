Haberler

Filistin'de Sağlık Krizi: 16 Bin 500 Hasta Tıbbi Tahliye Bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze Şeridi'nde 16 bin 500'den fazla hastanın hala tıbbi tahliye beklediğini açıkladı. Sağlık hizmetleri büyük bir ihtiyaç içinde, aşı kampanyası devam ediyor ve yardım çağrıları sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, 16 bin 500'den fazla Filistinli hastanın hala Gazze Şeridi dışında tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de ateşkese rağmen ihtiyaçların hala çok büyük olduğunu kaydeden Peeperkorn, "Gazze'deki 36 hastanenin yalnızca yarısı kısmen işlevsel. Ateşkesten bu yana 26 sağlık hizmet noktası yeniden açıldı. 8 yeni sağlık hizmet noktası kuruldu. En az 20 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen Gazze'nin kuzeyinde faal hastane bulunmuyor." dedi.

Peeperkorn, ateşkesin başlamasından bu yana DSÖ'nün Gazze'ye 2050 palet tıbbi malzeme getirebildiğini belirterek, Filistin Sağlık Bakanlığının 622 temel ilaç kaleminden 343'ünün şu anda sıfır stok seviyesinde olduğunu söyledi.

"13 bin 700'den fazla çocuk aşılandı"

Gazze'ye daha fazla yardımın ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Peeperkorn, operasyonları ve malzemeleri artırabilmek için tüm sınır kapıları ve güzergahlarının açılması çağrısını yineledi.

Peeperkorn, Gazze Şeridi'ndeki telafi aşılama kampanyasının ilk turunun dün sona erdiğini belirterek, "9-20 Kasım tarihlerinde DSÖ, BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve ortaklarının Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yürüttüğü, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVİ) tarafından desteklenen kampanya kapsamında 13 bin 700'den fazla çocuk aşılandı." ifadelerini kullandı.

Gazze'den Ekim 2023-Kasım 2025 döneminde 8 bin 25 hastanın, 30'dan fazla ülkeye tahliyesinin gerçekleştirildiğini söyleyen Peeperkorn, hala 16 bin 500'den fazla Filistinli hastanın Gazze Şeridi dışında tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum

MHP adına İmralı'ya gidecek isim belli oldu
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu

Her taşın altına bakıldı, 5 kilometre uzakta bulundu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.