Filistin'de Sağlık Krizi: 16 Bin 500 Hasta Tıbbi Tahliye Bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, 16 bin 500'den fazla Filistinli hastanın hala Gazze Şeridi dışında tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de ateşkese rağmen ihtiyaçların hala çok büyük olduğunu kaydeden Peeperkorn, "Gazze'deki 36 hastanenin yalnızca yarısı kısmen işlevsel. Ateşkesten bu yana 26 sağlık hizmet noktası yeniden açıldı. 8 yeni sağlık hizmet noktası kuruldu. En az 20 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen Gazze'nin kuzeyinde faal hastane bulunmuyor." dedi.

Peeperkorn, ateşkesin başlamasından bu yana DSÖ'nün Gazze'ye 2050 palet tıbbi malzeme getirebildiğini belirterek, Filistin Sağlık Bakanlığının 622 temel ilaç kaleminden 343'ünün şu anda sıfır stok seviyesinde olduğunu söyledi.

"13 bin 700'den fazla çocuk aşılandı"

Gazze'ye daha fazla yardımın ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Peeperkorn, operasyonları ve malzemeleri artırabilmek için tüm sınır kapıları ve güzergahlarının açılması çağrısını yineledi.

Peeperkorn, Gazze Şeridi'ndeki telafi aşılama kampanyasının ilk turunun dün sona erdiğini belirterek, "9-20 Kasım tarihlerinde DSÖ, BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve ortaklarının Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yürüttüğü, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVİ) tarafından desteklenen kampanya kapsamında 13 bin 700'den fazla çocuk aşılandı." ifadelerini kullandı.

Gazze'den Ekim 2023-Kasım 2025 döneminde 8 bin 25 hastanın, 30'dan fazla ülkeye tahliyesinin gerçekleştirildiğini söyleyen Peeperkorn, hala 16 bin 500'den fazla Filistinli hastanın Gazze Şeridi dışında tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.