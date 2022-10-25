Filistin'de parçalı güneş tutulması gözlendi Güncel Haberler Filistin'de, parçalı güneş tutulması ilgiyle izlenirken, camilerde güneş tutulması namazı kılındı. Filistin'de, parçalı güneş tutulması ilgiyle izlenirken, camilerde güneş tutulması namazı kılındı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Rockefeller Parkı'nda toplanan Filistinliler, Filistin Astronomi Kulübü'nün getirdiği teleskoplar ve gözlüklerle parçalı güneş tutulmasını izledi. Kulübün yetkililerinden Yasin Şiteyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulundukları noktada parçalı güneş tutulması yaşandığını aktardı. Güneş tutulmasının izlenmesi için teleskop düzeneği kurduklarını ve özel gözlükler sağladıklarını aktaran Şiteyye, her yaştan Filistinlinin teleskoplarına ilgi gösterdiğini belirtti. Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da, işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan camiler ve mescitlerde güneş tutulması namazı kılındı. Yerel medyada yayımlanan haberlerde, parçalı güneş tutulmasının İsrail ve Filistin coğrafyasında güneş diskinin yüzde 41-47 oranında kapanacak biçimde görüldüğü belirtildi. Bölgedeki bir sonraki güneş tutulmasının da 2027'de gerçekleşeceği aktarıldı. Kaynak: AA / Güncel Doğu Kudüs Filistin Güneş Güncel Haberler

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