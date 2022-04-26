Filistin'de 'Osmanlı Döneminde Filistin' başlıklı uluslararası akademik kongre

Filistin'in Nablus kentinde "Osmanlı Döneminde Filistin" başlığıyla uluslararası akademik kongre düzenlendi.

Nablus'taki Necah Üniversitesinin düzenlediği kongreye, Türkiye- Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Hasan Turan, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faris Mustafa, Kudüs Müftüsü, Filistinli bazı bakanlar ve Türkiye'den 12 akademisyenin yanı sıra Ürdün, Fas, Irak'tan da akademisyenler katıldı.

Osmanlı-Filistin ilişkileri, Osmanlı dönemi Filistin'indeki siyasi ve sosyal yapı ile tarihi olayların uzman akademisyenlerce ele alındığı kongrede, bu dönemin tarihsel gerçeklerle gözden geçirilmesi ve daha objektif biçimde yeniden okunmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kongrenin açılışında konuşan Büyükelçi Demirer, "Osmanlı devleti, içindeki tüm milletlerin ortak devletiydi. Onun için Türkler ve Filistinliler olarak biz aynı değerleri, aynı inançları, aynı tarihi paylaşıyoruz ama Osmanlı devletinin sonrasında da çok daha güçlü kardeşliğimiz var, tek bir millet gibi davranıyoruz." dedi.

Kongreyi düzenleyenlere teşekkür eden Demirer, "Bugünkü kongrede sadece Filistin'in veya Osmanlı'nın değil, bugünkü Türkiye'nin de tarihi ve Türklerin de hissiyatı ve düşünceleri tartışılacaktır." diye konuştu.

Farklı ülkelerden akademisyenlerin 30'a yakın makale sunduğu kongrenin sonunda, Kuran-ı Kerim ezberleme yarışmasında derece kazanan Filistinli öğrencilere ödül takdim edildi.