Filistin'de öldürülen gazetecilerin anısına çıkarılan gazetenin üçüncü sayısı yayımlandı

Filistin için Gazeteci Dayanışması Platformunun (Press For Palestine), Filistin'de öldürülen gazetecilere dikkati çekmek amacıyla çıkardığı gazetenin üçüncü sayısı yayımlandı.

"Gazzete" adı verilen gazetenin üçüncü sayısını tanıtmak amacıyla Fatih'te Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Programa, Gazze'ye doğru yola çıkan "Özgürlük Filosu"na canlı bağlantıyla başlandı.

Canlı bağlantıya katılan Özgürlük Filosu'ndaki gazeteci Kasım Aktağ, filodaki 146 kişinin çoğunlukla gazeteci, aktivist ve sağlık çalışanından oluştuğunu söyledi.

Aktağ, 20 yıla yakın süredir İsrail'in Gazze'de sistematik soykırım uyguladığını ve insanların temel haklarını işgal ettiğini belirterek, "İnsanın temel hakları dediğimizde akla ilk sağlık, gıda ve barınma geliyor. İsrail, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını ellerinden alıyor. Biz de filo olarak buna dikkat çekmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktağ, "Şu anda Gazze'ye 200 mil uzaklıktayız. Gazze'ye yakınlaştık diyebiliriz. Kırmızı alan diye belirtilen bölgenin içerisindeyiz. Biz yola çıkmış ilk filo değiliz. Mavi Marmara, Hanzala ve Sumud Filosu gibi birçok gemi var. Bizden sonra da gelecek olan bir sürü filo hazırlanıyor." dedi.

Daha sonra Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semanur Sönmez Yaman, "Gazzete"nin üçüncü sayısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

İsrail'in iki yıldır Gazze'de kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce insanı öldürdüğünü ifade eden Yaman, bu katliamı canları pahasına dünyaya duyurmaya çalışan gazetecilerin de İsrail tarafından özellikle hedef alındığını belirtti.

İsrail tarafından 250 gazetecinin öldürüldüğünün altını çizen Yaman, "Onlar ailelerini, sevdiklerini, evlerini ve yurtlarını kaybettiler ama hakikati örtmeye çalışan İsrail'e karşı durmaktan, direnmekten ve gerçeği tüm çıplaklığıyla anlatmaktan asla vazgeçmediler. Wael Dahdouh gibi en acı haberleri aldıktan sonra bile sahada kalıp haber yapmaya devam ettiler. Enes Şerif gibi yayın yapmasını engellemek için evi bombalanıp babasının ölüm haberini aldıklarında bile susmadılar." diye konuştu.

Gazze'de gazetecilerin kaldıkları çadırlarda diri diri yakıldığını vurgulayan Yaman, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırıları son bulmadığı için Gazzete'nin üçüncü sayısını çıkardıklarını bildirdi.

Gazzete'nin ilk sayısını 18 Aralık 2023'te Gazze'de görevi başında katledilen şehit gazetecilere ithaf ettiklerini hatırlatan Yaman, "O gün yalnızca tek sayılık bir gazete olarak çıkmayı planlıyorduk. Ancak soykırım devam etti ve Gazzeli meslektaşlarımız, her şeye rağmen, ölümle burun buruna direnmeyi ve dünyaya hakikati anlatmayı sürdürdüler. Bir yıl sonra, yine 7 Ekim'de ikinci sayımızı yayımladık. Bu kez gazetemizi İsrail'in katliamları ve soykırımına karşı 'Gazze'de her şeye rağmen direnen gazetecilere' ithaf ettik. Aradan bir yıl daha geçti ve değişmeyen tek şey, Gazzeli gazetecilerin hala İsrail'in hedefinde olması. Bu yıl 7 Ekim'de bir kez daha saydık, İsrail, iki yılda tam 250 Gazzeli gazeteciyi katletmişti. Tam da bu yüzden, Gazzete'nin üçüncü sayısını çıkardık." dedi.

Yaman, dünyanın dört bir yanında prestijli kurumlarda çalışıp da haksızlığa boyun eğmeyen, basın kartlarını yırtan, vicdanlarını susturmayan, Sumud Filosu'yla yollara düşen, ardından Özgürlük Filosuna katılarak Filistin özgür olana dek mücadeleyi sürdüren gazetecilerin olduğunu söyledi.

İnsani ve vicdani değerleri olan tüm gazeteciler olarak Gazze'ye yönelik ablukayı kırmakta kararlı olduklarını söyleyen Yaman, "Gazeteciler bir arada durursa, gerçeği silmek zorlaşır. Gazeteciler bir olursa, hakikati örtmeye çalışan ve bu uğurda meslektaşlarımızı katleden İsrail'in insanlık dışı düzeni çökecektir." ifadelerini kullandı.