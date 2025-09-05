Filistin'de İsrail Saldırıları: Hıllet ed-Daba Köyü Sakinleri Kararlı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün gece şiddetli saldırılarına uğrayan ve hala yaralarını sarmaya çalışan Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Hıllet ed-Daba köyü sakinleri, ne olursa olsun topraklarından ayrılmayacaklarını ifade ediyor.

Onlarca İsraillinin dün gece Mesafir Yatta bölgesindeki Hıllet ed-Daba köyüne düzenlediği baskında aralarında 3 aylık bir bebek ile 86 yaşındaki bir adamın da bulunduğu 20 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsraillilerin bazı Filistinlileri bıçakla yaralamasına karşın İsrail askerleri saldırganlara hiç ses çıkarmadı.

86 yaşındaki bir adamı, yatağındaki bebeği darbettiler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından şiddetli şekilde darbedilen ve vücudunda morluklar oluşan köy sakinlerinden Cabir Debabise, AA muhabirine, onlarca İsraillinin ellerinde sopalar, demir borular, taşlar ve tüfeklerle, gece herkes uyurken saldırıya geçtiğini ve köy sakinlerine korku dolu bir gece yaşattıklarını söyledi.

Debabise, İsraillilerin ayakta duramayan 86 yaşındaki bir adamı ve yatağındaki bir bebeği bile darbettiğini, demir aletlerle dövülen 7 yaşındaki bir çocuğun ise beyin kanaması geçirdiğini belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler her şeye saldırdı, İsrail polisi ise kılını kıpırdatmadı

Fanatik İsraillilerin köydeki herkese ve her şeye saldırdığını, göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını ve köyden ayrılmadan önce de bazı evlerin eşyalarını tahrip ettiğini anlatan Debabise, İsrail polisini aradıklarını ancak aldıkları cevabın "Bölgeyi bilmiyoruz, gelemeyiz." olduğunu aktardı.

Debabise, İsrail polisini aradığında Filistinlilerin hayatını hiçe sayar bir şekilde müzik açtıklarını, saldırı olup bittikten 1 saat sonra gelip saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini sorup sonra da gittiklerini dile getirdi.

Filistinli Debabise, "Biz pek çok defa saldırıya uğradık ama bu en zoruydu. Yine de yurdumuzu terk etmeyeceğiz." dedi.

Saldırıların amacı Filistinlilerin iradesini kırma

Mesafir Yatta Köyleri Birliği Başkanı Muhammed Rabi, olayı Filistinlilerin iradesini kırma amacı taşıyan sistematik bir saldırı olarak nitelendirdi.

Filistinlilerin evleri yıkılsa da, her hareketleri kısıtlansa da topraklarında kalma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Rabi, şunları söyledi:

"Mesafir Yatta'da sürekli soykırıma tanık oluyoruz. İsrail ordusu Gazze'yi yerle bir ediyor, yerleşimciler de Mesafir Yatta'da aynısını yapıyor. İsrailli yerleşimciler, Filistinlileri darbedip öldürmek için bir bahaneye de ihtiyaç duymuyor. Zaten hükümet tarafından maddi ve hukuki olarak destek görüyor ve korunuyorlar."

Filistin Dışişleri Bakanlığından saldırıya tepki

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği organize teröre son verilmesi için uluslararası topluma "harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

Filistin kasaba ve köylerine şiddet içeren bu saldırılara dönük hesap verebilirlik veya denetim mekanizması olmadığı için ordunun bir nevi İsraillileri suça teşvik ettiği kaydedildi.

Hıllet ed-Daba köyünde dün gece yaşananların Filistinlilere, topraklarına, mülklerine ve kutsal mekanlara yönelik örgütlü ve silahlı saldırıların bir devamı olduğu ve Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi için daha fazla toprak "çalınması" kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.