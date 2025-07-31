Filistin'de İsrail Saldırıları Artıyor: 1444 Saldırı Gerçekleşti

Filistin Uygulamalı Araştırmalar Enstitüsü (ARIJ), Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin haziran ayının sonuna kadar Batı Şeria'da 1444 saldırı gerçekleştirdiğini ve saldırıların 38 bedevi topluluğunun yerinden edilmesine neden olduğunu açıkladı.

ARIJ'in yayımladığı rapora göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında benzeri görülmemiş bir artış yaşandı.

"Filistinlilerin ödediği bedel, saldırıların sayısıyla değil hayatın her alanına yansıyan günlük sıkıntılarla ölçülür." ifadelerine yer verilen raporda, bu saldırıların su kaynaklarına ve tarım arazilerine erişimi zorlaştırdığı, köy girişlerinin ve yolların kapatılmasıyla hareket özgürlüğünü kısıtladığı ve Filistinlilerin çeşitli psikolojik ve fiziksel şiddet biçimlerine maruz bırakıldığı vurgulandı.

Raporda, "Filistinli artık yalnızca Ayrım Duvarı ile değil, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle başlayan ve haksız İsrail askeri yasalarıyla son bulmayan bir şiddet ağıyla kuşatılmış durumda." ifadeleri kullanıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yıl başından haziran ayı sonuna kadar 1444 saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekilen raporda, bu saldırıların 38 bedevi topluluğunun tamamen yerinden edilmesine yol açtığı aktarıldı.

Bunların içerisinde "Filistin topraklarına el koyma, ibadethanelere, sivillere, hayvanlara, mülklere ve doğal kaynaklara yönelik saldırıların" bulunduğuna işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırılar, münferit olaylar ya da tesadüfler değil Filistinlileri topraklarından zorla göç ettirmeyi, bölgeleri halktan arındırmayı, yasa dışı yerleşimleri genişletmeyi ve çeşitli yerleşim hedefleri doğrultusunda topraklara el koymayı amaçlayan sistematik bir şiddet politikasının parçasıdır."