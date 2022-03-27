Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü - Haberler

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Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
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- Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü Filistin'in Batı Şeria bölgesinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Tulkarm kentinde inşaat halindeki 5 katlı binanın çökmesi nedeniyle Filistinli 2 işçi hayatını kaybetti,...

- Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü

BATI ŞERİA - Filistin'in Batı Şeria bölgesinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Tulkarm kentinde inşaat halindeki 5 katlı binanın çökmesi nedeniyle Filistinli 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri enkaz altında kaldığı düşünülen kişiler için çalışmalarını sürdürüyor. Tulkarm Valisi Issam Ebu Bekir, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı diledi.

Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü

Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü

Filistin'de inşaat halindeki 5 katlı bina çöktü: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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