Filistin'de hükümetin hazırladığı 2023 acil durum bütçesi Devlet Başkanı Abbas'a sunuldu

Filistin'de hükümetin hazırladığı 2023 acil durum bütçesi Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a sunuldu.

Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Şükri Bişara ve ekibinin, gelir ve giderlere ilişkin muhtemel senaryoları göz önüne alarak bütçeyi hazırladığı ifade edildi.

Açıklamada, 2023 bütçesinin acil durum nakit bütçesi olarak kabul edildiği ve buradan yapılacak harcamaların hazineye gelecek nakit para akışına göre yapılacağı bildirildi.

Bütçenin, İsrail'in yaptığı kesintiler haricinde 360 milyon dolarlık açık verdiği, bu kesintiler de dahil edildiğinde açığın 610 milyon dolara yükseldiğine işaret edildi.

Bütçenin, onaylanmak üzere Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, acil durum bütçesinin gelir ve giderlerine ilişkin rakamlar paylaşılmadı.

İsrail'in kesintileri Filistin'de maaşların ödenmesini etkiliyor

İsrail'in yaklaşık 2 yıldır, Filistin yönetimi adına topladığı vergilerden kesinti yapması ve dışarıdan gelen desteğin de azalması sonucunda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Filistin hükümeti Kasım 2021'den bu yana memur maaşlarını tam ödeyemiyor.

İki yıldır, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinden aylık 50 milyon şekellik (14,5 milyon dolar) kesinti yapan İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, bu kesintinin 2 katına çıkarılması kararı alındığını belirtmişti.

İsrail, söz konusu kesintinin, Filistin yönetiminin, tutuklu ve şehit ailelerinin yakınlarına tahsis ettiği fona tekabül ettiğini öne sürüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık yaklaşık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.