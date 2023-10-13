Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Beypazarı, Polatlı ve Kahramankazan ilçesinde cuma namazı sonrası İsrail'in Gazze'ye saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Beypazarı, Polatlı ve Kahramankazan ilçesinde cuma namazı sonrası İsrail'in Gazze'ye saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Beypazarı ilçesinde Fatih Camisi'nde cuma namazının ardından İlçe Müftüsü Ahmet İlciler tarafından İsrail'in Gazze'ye saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Cenaze namazına kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İHH İlçe Temsilcisi Tunahan Yiğit, burada yaptığı konuşmada, "Çok üzgünüz. Çünkü bir haftadır masum Gazze halkı çoluk çocuk demeden bombalanmaktadır. Gazze halkı ya sürgün edilecek ya da yok edilecektir. Bu yapılan bir soykırımdır. Masun insanları öldürenleri kınıyoruz." dedi.

Polatlı ilçesinde de Merkez Çarşı Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İlçe Müftüsü Hayrı Cihangeri'nin kıldırdığı cenaze namazın ardından savaşın bitmesi ve Filistinlilerin kurtulması için dualar edildi.

Cihangeri, "Rabbimizden, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar ve orada bulunanlara mücadele azmi diledik. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

Kahramankazan ilçesinde ise Ulu Cami'de cuma namazının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen gıyabi cenaze namazına vatandaşların katılımı yoğun oldu.

Namazın ardından tüm mazlumlar için dua edildi.