Filistin'de Devlet Başkanlığı Vekaleti İçin Yeni Düzenleme

Filistin Devlet Başkanlığı makamının boşalması durumunda Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'in devlet başkanına vekalet edeceği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Devlet Başkanı Mahmud Abbas, makam boşaldığında Filistin Ulusal Konseyi (yasama organı) Başkanı'nın devlet başkanı olmasını öngören 2024 tarihli 1 sayılı kararnameyi iptal ederek yeni bir kararname çıkardı.

Buna göre, devlet başkanlığı makamı boşaldığında Hüseyin Şeyh, en fazla 90 günlüğüne bu görevi devralacak, bu sürede seçim yapılacak.

Mücbir sebeplerden ötürü seçim yapılamazsa bu süre Filistin Merkez Konseyinin kararıyla bir kez daha uzatılacak.