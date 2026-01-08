Filistin'in Ankara Büyükelçisi Abujaish'ten YÖK'e Ziyaret

(ANKARA) - Filistin'nin Ankara Büyükelçisi Nasri Khalil Abujaish, Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK) ziyaret etti. YÖK Başkanı Erol Özvar ile Büyükelçi Abujaish arasındaki görüşmede Filistinli öğrencilerin eğitim durumu ve Filistin yükseköğretim kurumlarının akademik kadrolarının güçlendirilmesine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Abujaish, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti. Yükseköğretim Kurulu'nda gerçekleşen görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan YÖK Başkanı Özvar, şunları ifade etti:

"Görüşmemizde, kardeş Filistin halkının yaşadığı ağır insani koşulları ve özellikle işgalci İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılar nedeniyle Gazze'de eğitim faaliyetlerinin ciddi biçimde aksamasını ele aldık. Bu çerçevede, başta sağlık bilimleri ve mühendislik olmak üzere çeşitli alanlarda Filistinli öğrencilerin Türkiye'de burslu lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri ile Filistin yükseköğretim kurumlarının akademik kadrolarının güçlendirilmesine yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirdik.

Sayın Büyükelçi, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü destek ile Gazze'den gelen öğrencilere sağlanan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir kez daha ifade etmek isterim ki Türkiye, her koşulda Filistin halkının yanında durmayı; eğitimi bir dayanışma ve umut alanı olarak görerek Filistinli gençleri ve akademisyenleri desteklemeyi kararlılıkla sürdürecektir."