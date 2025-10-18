Haberler

Filistin Büyükelçisi'nden Yunanistan'a Tanıma Çağrısı

Filistin'in Atina Misyonu Temsilcisi Büyükelçi Youssef Dorchom, Gazze'deki ateşkesin ardından Yunanistan hükümetine Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yaptı. Dorchom, insani kriz ve sivil kayıplara dikkat çekerek, uluslararası toplumun Filistin meselesine önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan'da yayın yapan "in.gr" haber sitesine konuşan Dorchom, uluslararası toplumun Filistin meselesinden gözünü çevirmemesi gerektiğini vurguladı.

Dorchom, ateşkese temkinli yaklaştıklarını belirterek, geçmişte birçok ateşkesin ve Birleşmiş Milletler (BM) kararının ihlal edildiğini hatırlattı.

Gazze'de sivil kayıpların yüksek olduğunu dile getiren büyükelçi, "67 binden fazla şehidimiz var, bunların 22 binden fazlası çocuk." ifadelerini kullandı.

Dorchom, Gazze'deki insani koşullara dikkati çekerek, bölgedeki elektrik, su, gıda ve barınma eksikliklerinin çocukların geleceğini kararttığını vurguladı. Ayrıca, İsrail'in sınır kontrolü ve kısıtlamaları nedeniyle temel malların girişine getirilen engellere de örnek verdi.

2006'dan itibaren çikolata ve sabun gibi maddelerin bile yasaklandığını anımsatan Dorchom, Gazze'nin eskiden ticaret merkezleri, balıkçı lokantaları ve sosyal hayat barındıran bir kent olduğunu, bombalama ve yıkım sonrasında ise şehrin büyük ölçüde harabeye döndüğünü kaydetti.

Dorchom, "İşgal sona erdiğinde Gazze yeniden inşa edilebilir." diyerek, bunun ilk koşulunun İsrail güçlerinin Gazze ve Batı Şeria'dan çekilmesi olduğunu söyledi.

Filistinlilerin her zaman iki devletli çözüme inandığını vurgulayan Filistinli diplomat, BM kararlarına atıfta bulunarak, uluslararası tanınmanın İsrail üzerinde hukuki baskı oluşturacağını ve iki devletli çözümün korunmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Yunanistan'ın da Filistin Devleti'ni tanıyarak sürece destek vermesi çağrısında bulunan Dorchom, Gazze ve Batı Şeria'nın tek bir siyasi varlık olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Dorchom, Hamas'ı siyasi bir aktör olarak tanımlayarak, siyasi sürece katılmak istiyorsa örgütün silah bırakması gerektiğini vurguladı.

Filistin yönetiminin hedefinin silahsız ve barışçıl bir Filistin olduğunu söyleyen Büyükelçi, İsrail yerleşimlerinin artmasının iki devletli çözüm için ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
