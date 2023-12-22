Filistin Büyükelçisi İHH'yı ziyaret etti

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfını ziyaret etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Mustafa ziyaretinde İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve İHH yöneticileriyle görüştü.

Ziyarette, İsrail'in saldırdığı Gazze'deki son durum ile İHH'nin çalışmaları hakkında konuşuldu.

Mustafa, ziyarette, Türkiye'de 800 civarında Filistinli öğrencinin eğitim aldığını ve İsrail'in saldırıları sebebiyle bu gençlere ailelerinden destek ulaşamadığını belirtti.

Öğrencilerin bir kısmının yakınlarını kaybettiğini, bir kısmının ise ailesinden haber alamadığını kaydeden Mustafa, dünyanın farklı bölgelerindeki Filistinli öğrencilerin de benzer durumda olduğunu, bu kişilere yönelik destek çalışmaları yapılması gerektiğini vurguladı.

Filistin'in Ankara Büyükelçi Mustafa, ülkesine yönelik insani yardımları için İHH ile bağışçılarına teşekkür etti.

İHH Genel Başkanı Yıldırım ise Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.